Cavalieri "Vicenza è ostica: dare il massimo"

"Puntiamo a disputare un campionato di vertice, ma dobbiamo essere consapevoli che ripetere il ruolino di marcia da venti vittorie stagionali delle ultime stagioni stavolta sarà praticamente impossibile. Bisognerà abituarsi al più presto a partite più tirate, a vincere anche di un solo punto".

E’ il tecnico Alberto Chiesa a "fare le carte" al campionato di Serie A1 2024/25, che per i Cavalieri Union inizierà il prossimo 13 ottobre in trasferta contro Capitolina. E sarà in qualche modo un nuovo inizio: il primo girone del raggruppamento comprende tutte le prime classificate dei tre gironi della scorsa annata (fatta eccezione per la Lazio passata in Serie A Elite) e basta già questo a far intuire che il livello medio si innalzerà notevolmente rispetto al recente passato. Chiesa vuole quindi un cambiamento di mentalità in primis, per calarsi al più presto nella nuova realtà: vincere le partite con uno scarto di cinquanta o più punti, come accadeva sino allo scorso torneo, stavolta sarà molto difficile (se non impossibile). "Ci aspettano gare combattute dove ogni minimo errore può fare la differenza fra vittoria e sconfitta – ha detto – noi siamo consapevoli delle nostre qualità e punteremo al vertice, ma ci sono squadre particolarmente attrezzate. Penso al Torino ad esempio, o al Verona che ha allestito una rosa per salire in A Elite. Rispetto al passato dovremo imparare a ridimensionare le sconfitte, per rialzarci subito". Secondo la nuova formula della competizione, per conquistare i playoff bisognerà piazzarsi nei primi quattro posti.

Il primo impegno stagionale coinciderà con il barrage di Coppa Italia, che proprio domani alle 15:30 vedrà capitan Puglia e compagni ricevere al Chersoni la corazzata Vicenza. In quello che sarà già il match più impegnativo della nuova stagione. "Il nostro obiettivo prioritario resta il campionato – ha concluso Chiesa – ciò non vuol dire che snobberemo la coppa: sarà anzi un palcoscenico prestigioso che in caso di passaggio del turno darebbe la possibilità di mettersi in mostra contro altri avversari di primissimo piano. Troveremo però un avversario che ha iniziato la preparazione fisica ao luglio e che sotto il profilo della condizione atletica è più avanti di noi. Ci aspetta una sfida difficile: dovremo dare il massimo".

Giovanni Fiorentino