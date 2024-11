’Cassa’ di Natale per le piccole imprese in crisi

La circolare Inps per l’attuazione del decreto-legge 160 del 28 ottobre scorso finalmente è stato pubblicata sul sito dell’istituto. Boccata d’ossigeno: le aziende con un numero sotto o pari a 15 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione accordata dal governo. Le 8 settimane, tra il 29 ottobre e il 31 dicembre, potranno essere ’intere’ per chi ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa dalla data di entrata in vigore del decreto e saranno almeno 7 per chi fa richiesta dal momento dell’uscita della circolare. "Era una promessa del governo per le pmi – afferma Chiara La Porta, deputata FdI – Nonostante i ritardi burocratici, il governo ha fatto le pressioni perché l’Inps fosse celere per rendere operativo il decreto-legge".