Carmignanese. Pausa natalizia per il cantiere

Pausa natalizia anche per il maxi cantiere di Publiacqua sulla via Carmignanese, fra La Serra e il centro di Carmignano.

Da domani, sabato 21 dicembre, sino al 6 gennaio si potrà circolare regolarmente poiché il cantiere si ferma e la strada non sarà più interrotta, dalle 8.30 alle 17.30, come avvenuto nell’ultimo mese durante i lavori.

Il cantiere di Publiacqua che sta procedendo alla risistemazione della nuova rete fognaria, un intervento del valore di circa 9 milioni di euro, è arrivato nel punto più critico di tutto il lungo tragitto in quanto gli scavi devono essere effettuati al centro della carreggiata, fra La Serra e via Borchi, e questo ha costretto alla chiusura della strada.

Non è stato possibile istituire il senso unico alternato, come avvenuto in altri tratti.

"Già nel momento – spiega il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti – in cui Publiacqua impiantò il cantiere rimanemmo d’accordo, con la società, di sospendere i lavori per il periodo delle festività. Ricordo che la cosa fu comunicata a suo tempo: Publiacqua rese, infatti, noto che il cantiere non sarebbe stato operativo durante il periodo natalizio".

Publiacqua, come ha spiegato in una recente intervista su La Nazione il suo presidente Nicola Perini e il Comune stanno facendo di tutto per ridurre i disagi, per un’opera comunque di grande valore che consentirà di eliminare 13 scarichi diretti che erano ancora presenti sul territorio. Il lavoro di costruzione della fognatura, iniziato nel novembre 2023, è partito da Comeana per arrivare sino a Carmignano centro.