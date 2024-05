Camion incastrato nel sottopasso. Arrivano i pompieri con l’autogru

Disagi al Macrolotto 2, ieri mattina, per un camion rimasto incastrato in un sottopasso. I vigili del fuoco della sede centrale di Prato sono intervenuti poco dopo le 9,30, in via Nea Ionia, appunto nella zona del Macrolotto 2, per la rimozione del furgone che era rimasto bloccato nel sottopasso con via Aldo Moro. Per consentire le operazioni alla squadra dei pompieri, intervenuta anche con l’autogru, la strada è rimasta interrotta per circa 45 minuti. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale.