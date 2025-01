Calvana e Passeggiate. Al Pecci oggi le guide. Gli stemmi al Pretorio

Oggi alle 15.30 al Pecci in sala cinema presentazione della guida Escursioni sulla montagna pistoiese, a cura di Andrea Cuminatto e Barbara Gizzi, in presenza degli autori. Seguirà la proiezione del documentario dedicato al cavallo brado dei Monti della Calvana gambacorta a cura di Daniele Rossi. Sarà presente Agnese Santi dell’Associazione sviluppo salvaguardia Calvana. Al termine un’altra presentazione, quella del programma per il 2025 delle Passeggiate tra storia e natura. L’ingresso all’iniziativa è libero.

Sempre oggi alle 15.30, ma al Museo di Palazzo Pretorio torna uno degli appuntamenti più seguiti della scorsa stagione: Musei in Dialogo, il ciclo di incontri in collaborazione con il Museo dell’Opera del Duomo. La conferenza in programma, a cura di Veronica Vestri, è intitolata "Stemmi podestarili e medaglioni biografici: note d’archivio sui podestà di Prato": un interessante viaggio nei secoli attraverso i cambiamenti storici e politici dela città di Prato, di cui Palazzo Pretorio, nelle sue tante evoluzioni architettoniche, è una delle testiomonianze più significative. Ingresso libero, con prenotazione consigliata la prenotazione al numero 0574 1837859 o alla mail [email protected].