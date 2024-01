Cade dalle scale. Soccorsa da Pegaso

E’ caduta dalle scale, forse per un giramento di testa, in quanto non stava bene. La giovane, 22 anni, è stata soccorsa immediatamente dai familiari che hanno chiamato il 118. Sul posto, in via del Lastrone a Mercatale di Vernio, è intervenuta un’ambulanza. Il medico, viste le condizioni della ragazza, ha deciso di allertare l’elisoccorso in quanto la giovane non si sentiva bene. Il Pegaso della Regione è arrivato a Vernio e ha trasferito la ragazza a Careggi. Sul posto anche i carabinieri per un sopralluogo. Pare che la giovane sia caduta dalle scale per un giramento di testa.