Biblioteche, il weekend per i bambini

Sempre tante le iniziative del fine settimana per famiglie nelle biblioteche con l’Autunno da sfogliare. Domani alle 10.30 torna Leggiamo insieme di…, gli incontri gratuiti per bambini dai 4 ai 10 anni nelle tre biblioteche decentate: i piccoli potranno divertirsi tra letture animate e laboratori creativi (alla Nord con i l libro di Massimiliano Stacchini Il fantasma pigiamino, alla Ovest con il libro di Samuele Recchia Thickly silent). Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, necessaria la presenza di un accompagnatore. In Lazzerini alle 16 Storie di musiche, silenzi e rumori: a partire da un libro i bambini dai 7 anni in su possono sperimentare con Alessia Castellano divertenti giochi musicali. Protagonisti dell’appuntamento di questo sabato saranno I suoni degli oggetti con l’incontro dal titolo L’orchestra dei rumori. Prenotazione obbligatoria compilando il modulo online su: bit.ly/form-storie-dimusiche

Domenica dalle 10 sempre in Lazzerini appuntamento speciale di Domeniche piccine: Amici di storie è il titolo dell’incontro per famiglie con bambini da 6 mesi a 6 anni a cura di Cecilia Fabbri, pedagogista, esperta di letteratura per l’infanzia. Sempre domenica alle 16 c’è Alla scoperta dell’America: gli studenti dell’University of New Haven incontrano in biblioteca i bambini dai 5 anni in su proponendo letture animate, filastrocche, canzoni e curiosità.