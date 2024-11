Circonvenzione d’incapace, donna nei guai. Ha fatto comprare un’auto a un anziano senza patente

Prato, 29 novembre 2024 – Non ha la patente di guida, eppure ha comprato un’auto. Perché? La spiegazione è semplice: è stato vittima di una circonvenzione di incapace. Nei guai una donna, indagata dalla Procura di Prato, che secondo l’ipotesi accusatoria ha prima indotto l’uomo, che soffre di una deficienza psichica, ad acquistare la vettura, sottoscrivendo un finanziamento, poi lo ha “usato” come destinatario delle multe che ovviamente non potevano essere imputate a lui, ma a chi usava davvero il mezzo.

Inoltre è emerso che l’auto poco dopo è stata venduta al convivente della donna indagata per un prezzo irrisorio e in seguito rivenduta a terzi a un prezzo maggiorato.

Il povero anziano vittima della circonvenzione ha dovuto anche rispondere alle contestazioni della finanziaria perché le rate non venivano pagate.