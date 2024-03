Assemblea per "Da Vivi". Il miracolo della finitezza domani in Lazzerini

Domani nella sala attualità della biblioteca Lazzerini alle 21 è in programma l’assemblea all’interno del progetto del Teatro Metastasio "Da Vivi. Il miracolo della finitezza", dedicato al complesso tema della morte, un percorso ideato da Elisa Sirianni, sviluppato e curato in collaborazione con Mario Biagini. L’assemblea di domani sera sarà moderata proprio da Mario Biagini, attore e regista, ed è destinata all’ascolto e alla raccolta delle esperienze e dei bisogni della cittadinanza sulle problematiche del fine vita e del lutto. Prsone di ogni età sono invitate ad esprimersi su come vorrebbero fosse il loro ospedale e ad immaginare i servizi da rendere disponibili sul territorio, ovunque il tabù della morte ponga ostacoli alla qualità della vita. Le istanze raccolte saranno la base per la stesura di un Patto di ospitalità, intesa politico-sociale tra cittadini e istituzioni sanitarie della città, con lo scopo di creare maggiori opportunità rispetto ai bisogni di relazione, in vista del superamento del tabù della morte, nella cultura dell’ospitalità e nella disponibilità all’ascolto.