Arte, poesia e spiritualità. Incontri a Villa del Palco

Spiritualità, salute, formazione e arte: ecco il programma delle iniziative di febbraio e marzo alla Villa del Palco, a cura dell’associazione San Leonardo al Palco e della fraternità San Leonardo insieme con altre realtà associative. Il primo appuntamento è domani alle 21 con la rassegna "L’infinito la Poesia come sguardo" a cura del poeta Massimiliano Bardotti, presidente dell’associazione Sguardo e Sogno. Si tratta di una serie di incontri a cadenza mensile che da febbraio a giugno ospiteranno diversi poeti contemporanei. Si parte con Flaminia Colella, mentre l’8 marzo ci sarà Luca Pizzolitto . Sempre in tema di poesia, dal 3 febbraio riprende il laboratorio di scrittura poetica a cura del poeta Massimiliano Bardotti che si terrà un sabato pomeriggio al mese fino a giugno dalle 15.30 alle 18.30 (3 febbraio; 9 marzo; 13 aprile; 11 maggio; 8 giugno). Per info o per iscriversi: [email protected]. Se la poesia è sempre più di casa alla Villa del Palco, anche la letteratura in generale trova un terreno fertile per momenti di dialogo e convivialità: venerdì 16 febbraio è in programma una cena letteraria con il giovane autore pratese Francesco Cangioli autore del libro Bestiario delle emozioni, che indaga, attraverso descrizioni e microracconti, il mondo straordinario che è dentro di noi. La serata letteraria comincerà alla 19.30 a ingresso libero con un dialogo tra l’autore e il poeta Bardotti. Alle 20.30, sarà possibile prenotare la cena scrivendo a [email protected]. Venerdì 23 febbraio alle 21, il concerto La musica di Isabella de’ Medici dell’Ensemble Biagio Pesciolini, nato nel 2015 all’interno della Scuola Verdi e diretto da Mya Fracassini. Il gruppo madrigalistico ripercorrerà alcune tappe della vita musicale di Isabella de’ Medici, a partire dai madrigali che circolavano a Firenze nella sua infanzia e giovinezza, passando poi ad eseguire alcune composizioni di Maddalena Casulana, brani tratti dal Lamento di Olimpia di Stefano Rossetti, composti espressamente su commissione di Isabella e Lieta vivo e contenta, brano attribuito proprio a lei nella sua versione per canto e liuto, e poi trasformato in un madrigale a sei voci dal compositore Cipriano de Rore. I brani saranno introdotti da brevi spiegazioni, aneddoti e racconti così da accompagnare il pubblico nell’ascolto.

In febbraio dal 7 al 9 si terrà anche il ritiro invernale in presenza de La casa del grano, tenuto dall’associazione Tutto è Vita e aperto a chiunque stia affrontando una malattia importante e ai suoi familiari. Un incontro durante il quale i partecipanti saranno accompagnati in un percorso di auto-osservazione per affrontare la paura, gestire le emozioni, attivare risorse interiori e psicologiche a cui attingere nella malattia. Info e iscrizioni: [email protected]. Uno spazio speciale sarà dedicato alla salute del corpo attraverso lo yoga con due corsi a cadenza settimanale il martedì mattina e il giovedì sera. Il percorso del martedì mattina dalle 11 alle 12.15 partirà il 6 febbraio per proseguire fino al 16 aprile, quello del giovedì sera, dalle 19.30 alle 20.45, andrà dall’8 febbraio al 18 aprile. Info e iscrizioni: [email protected].