Arte e tessile. Il 23 Ambitur fa tappa a Prato

Sarà l’area pratese la protagonista della prossima tappa di Ambitour, il percorso alla scoperta dei luoghi e delle attività più suggestive della regione, organizzato da Anci Toscana e Toscana Promozione Turistica. Giovedì 23 gennaio sarà recuperata da data annullata per maltempo lo scorso ottobre, con una intensa giornata tra arte, innovazione e contaminazioni culturali e gastronomiche. Sindaci, assessori, personale degli ambiti turistici e operatori del settore saranno impegnati ancora una volta a vivere in prima persona un progetto innovativo e di grande successo, nato per sostenere e qualificare il turismo locale puntando sul coinvolgimento diretto dei territori, con le esperienze ‘sul campo’ dei partecipanti e le connessioni tra i Comuni.

Dopo il ritrovo dei partecipanti al punto di accoglienza del Palazzo Pretorio, la visita partirà alle 11 proprio da questo magnifico edificio nella piazza del Comune, da 700 anni maestoso testimone delle vicende della città; poi è prevista la visita esclusiva alla Cattedrale di Santo Stefano, gioiello dell’architettura medievale dove sarà possibile esplorare un passaggio solitamente chiuso al pubblico, quello che collega le due facciate del Duomo, oltre alla visita alla Cappella della Sacra Cintola, uno dei tesori più preziosi di Prato.

Sarà poi la volta di conoscere PrismaLab, il nuovo polo culturale situato nel cuore del Macrolotto Zero, dove i partecipanti saranno accolti con una dimostrazione dell’antica disciplina cinese del Tai Chi; e sarà all’insegna della Cina anche il successivo pranzo, con un’esperienza culinaria originale e unica. Seguirà lo spostamento in bus a Cantagallo, per una visita all’azienda Beste, leader nell’innovazione tessile, per avere una panoramica completa sulla realtà pratese e sulle sue eccellenze industriali. Infine alle 17 il rientro a Prato.