Archivio Carlo Palli. Chiude domani la mostra itinerante

Tre luoghi di Carmignano hanno ospitato la mostra diffusa "Guardarsi! I contemporanei festeggiano gli Etruschi", con le opere di artisti contemporanei della collezione proveniente dall’archivio Carlo Palli di Prato e domani si chiude con il finissage. Alle 18,30 allo spazio d’arte "Alberto Moretti" in via Borgo si potrà fare la visita dell’esposizione e ci sarà la presentazione catalogo e apericena, organizzata dall’assessorato alla cultura di Carmignano, per il 40esimo anniversario della nascita del museo archeologico di Artimino. "E’ stato grande evento – dice il sindaco Edoardo Prestanti – che ha evocato la nostra lunga storia, mettendo in relazione i linguaggi contemporanei con le nostre lontanissime radici".

Le tre esposizioni sono state allestite al museo archeologico di Artimino, nella sede distaccata di Bacchereto che ospita l’Antiquarium delle antiche maioliche e allo spazio d’arte Alberto Moretti. Proprio in quest’ultima sede per l’occasione sarà possibile ammirare ancora per una volta le opere del Gruppo ’70, Nouveau Réalisme e Scuola di Pistoia.