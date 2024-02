Anter, 7mila lezioni in tutta Italia. Il compleanno de "Il sole in classe"

Anter è stata fondata nel gennaio 2009 con l’obiettivo di diffondere fra le nuove generazioni e le loro famiglie la cultura della tutela ambientale e la promozione delle energie pulite. Quindici anni dopo l’Associazione nazionale tutela energie rinnovabili, con sede a Prato, ma operativa in tutta Italia grazie alla presenza di più di 150 ambasciatori sparsi in ogni regione, con il suo progetto cardine ‘Il Sole in Classe’ ha formato più di 260.000 bambini, tenendo più di 7.000 lezioni in classe, di cui 1.284 solo nel 2023. È proprio con questo progetto, Anter ha avuto la possibilità di approdare fino in Senato ed essere inserita nella circolare del ministero dell’Istruzione tra i progetti opzionabili dalle scuole italiane. "Crediamo che introdurre progetti didattici a matrice ambientale, arricchisca la funzione educativa degli istituti scolastici il cui compito è quello di supportare percorsi civici che stimolino l’interesse dei nostri figli orientandoli verso un modello di società basata su stili di vita in equilibrio con il nostro pianeta", dice il presidente Alessandro Giovannini.

A fondare Anter è stato nel 2009 Antonio Rainone, che poi ha ricoperto la carica di presidente fino al 2012 e poi dal 2016 al 2021: "Anter si è diffusa in modo capillare in tutta Italia, segno dell’interesse crescente nei confronti delle tematiche green", dice. Il presidente onorario, Leonardo Masi, che ha presieduto l’associazione nel triennio 2013-2015, aggiunge: "Nel 2009 la costituzione di un’associazione di cittadini che si proponesse di stimolare una rivoluzione culturale in materia di energie rinnovabili poteva apparire avventato, ma i fatti hanno dimostrato l’esatto opposto e cioè che a questa esperienza va riconosciuto il merito di una visione lungimirante e meritoria". Infine, il presidente Giovannini lancia uno sguardo al futuro: "Il manifesto per l’ambiente, redatto da Anter, e la volontà di arricchire di contenuti sempre più attuali il format de Il Sole in Classe, dimostrano la nostra volontà di essere a fianco dei cittadini nella sfida della sostenibilità. Il nostro percorso è comunque solo all’inizio: il cammino della nostra associazione andrà avanti sempre con maggiore entusiasmo, progettualità e innovazione. Con l’obiettivo comune di tutelare l’ambiente che ci circonda".