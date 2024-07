animazione

Al cinema Castello stasera (ore 21,45), per la rassegna Cinefilante, ci sarà "Le avventure del piccolo Nicolas", un film di Amandine Fredon, Benjamin Massoubre (età consigliata 6+). Durante una delle sue avventure, il piccolo Nicolas si insinua nel laboratorio dei suoi creatori per fare loro tante domande, proprio come farebbe ogni suo coetaneo. È la fine degli anni ‘50. Lo scrittore René Goscinny e l’illustratore Jean-Jacques Sempé creano insieme il personaggio del piccolo Nicolas, che diventerà il protagonista di una lunga serie di avventure a fumetti ed entrerà nel cuore dei bambini di tutto il mondo.