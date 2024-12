Ancora notte fonda per il Viaccia. Sconfitta in casa, presi quattro gol

Viaccia

1

Lampo Meridien

4

VIACCIA: Cecconi, Michelozzi, Bashkimi, Sforzi, Torcasso, Ferroni, Ridolfi, Bartolozzi, Tomberli, Rozzi, Virdo. A disp.: Oliva, Nocentini, Baldi, Varago, Aiello, Hisely, Querci, Vannucci. All. Giugni.

LAMPO MERIDIEN: Bartolozzi, Simi, Boghean, Di Vito, Benassi, Del Sorbo, Chianese, Viti, Pirone, Vitolo, Bitep. A disp.: Lusha, Bargellini, Ferrucci, Zingarello, Febbe, Ferrucci, Fattorini, Mercugliano, Bicchieri. All. Magrini.

Arbitro: Casale di Siena.

Reti: 7’ (aut.) Torcasso, 30’ Rozzi, 45’ e 60’ Pirone, 70’ Mercugliano.

E’ ancora notte fonda in casa Viaccia.

I ragazzi di mister Giugni incassano un’altra sconfitta, stavolta per 4-1 contro la Lampo Meridien, e rimangono fanalino di coda del girone A di Promozione con soli 5 punti, tre lunghezze da recuperare sul penultimo posto occupato dal Monsummano e otto sul terzultimo del Marginone 2000.

Partita giocata alla pari sul campo, ma decisa da una serie di episodi.

Pronti-via e il Viaccia va subito sotto per colpa di una sfortunata autorete di Torcasso, che infila nella sua porta un cross avversario.

Immediata la reazione rabbiosa del Viaccia, che alla mezzora rimette in equilibrio il risultato: Rozzi è bravo ad anticipare il suo diretto marcatore e a trafiggere il portiere avversario, realizzando l’1-1 e ridando vigore ai suoi.

Il primo tempo si chiude sull’1-1. Alla prima palla lanciata in area lampo nella ripresa la Lampo trova il 2-1 grazie ad una serie di incertezze dei pratesi, che agevolano il tap-in di Pirone.

Il copione si ripete in maniera simile anche in occasione del terzo gol, con il solito Pirone appostato e pronto a infilare in rete la personale doppietta e il momentaneo 3-1.

A chiudere definitivamente i conti in contropiede, con il Viaccia sbilanciato in avanti, è Mercugliano al 70’. Inutili i sussulti pratesi nel finale: il risultato non cambia più. E per il Viaccia è sempre più notte fonda laggiù all’ultimo posto del campionato.

