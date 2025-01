America’s cup di pattinaggio in Florida. Cocchi e Mariotti: "Pronti alla grande sfida"

Lo scorso settembre Maliseti ha ospitato la "World Cup Figures" di pattinaggio, organizzata dalla Primavera Prato (in collaborazione con il DLF Pistoia) e capace di portare in città agonisti provenienti da tutto il mondo. E a quattro mesi di quell’evento, sarà Prato ad essere rappresentata negli Stati Uniti, dove domenica prossima prenderà il via la "America’s Cup Championship of Clubs 2025": saranno Desirèe Cocchi e Niccolò Mariotti a gareggiare per la Primavera, in una competizione sportiva che si terrà ad Orlando (in Florida) e che vedrà sfidarsi nella varie discipline del programma sportivi provenienti da sedici diversi Paesi.

E per i due "portabandiera" del club pratese, presenza fisse anche nella Nazionale guidata dal commissario tecnico Fabio Hollan, si tratta di un nuovo palcoscenico internazionale, per quanto a dispetto dell’età l’esperienza non manchi a nessuno di loro. Desirèe, che proprio domani compirà 25 anni, è sin da giovanissima una delle atlete più continue degli "obbligatori", sia in termini di risultati che di prestazioni. Solo per ricordare i principali piazzamenti internazionali, dopo il titolo mondiale giovanile conquistato nel 2018, si è piazzata seconda in coppa del mondo nella categoria "senior". Da ormai diverso tempo Desirèe affianca la sorella Candida, allenatrice, in veste di collaboratrice tecnica. Non ha tuttavia mai deciso di ritirarsi dall’agonismo, ma di portare avanti questo duplice impegno. La sua gara, come quella del compagno di squadra Niccolò, è prevista per giovedì prossimo. "Sarà una bell’avventura, sia per me che per il club. Sarà inoltre la prima volta senza Candida come allenatrice, in quanto sarà mia madre (Marina Magelli, presidente della Primavera, ndr) ad accompagnarmi – ha spiegato Desirèe – siamo all’inizio della stagione, che ripartirà con i campionati interprovinciali il mese prossimo". La giovane agonista partirà domenica e sta preparandosi da giorni all’appuntamento.

"Mi alleno quattro o cinque ore al giorno, iniziando dalla mattina. Poi il pomeriggio affianco Candida come allenatrice – ha aggiunto – obiettivo? Premetto che ancora non so chi saranno le mie avversarie, anche se probabilmente ci saranno le atlete che hanno gareggiato qui a Maliseti di recente. Il sogno è ovviamente quello di salire sul podio, meglio se sul gradino più alto". Per un sogno condiviso da Niccolò, che sarà peraltro al debutto da "senior", anche lui dopo essersi distinto a suon di vittorie e piazzamenti di prestigio nelle categorie giovanili. E anche lui, come Desirèe, andrà ad Orlando accompagnato dalla madre.

"Penso che, comunque vada, sarà un’esperienza da ricordare – ha spiegato Mariotti, originario di Campi Bisenzio ed ancor più giovane di Desirèe, in quanto frequenta l’ultimo anno delle superiori a Firenze – per me sarà ancora più importante perché dopo la scuola mi piacerebbe proseguire i miei studi proprio negli Stati Uniti: vorrei studiare relazioni internazionali. Sarà quindi anche un modo per iniziare a conoscere un Paese nel quale vorrei trasferirmi, fra non molto". Senza dimenticare ovviamente l’aspetto agonistico. "E’ chiaro che nessun atleta voglia andare solo per gareggiare - ha chiosato – non sarà facile, perchè fra i rivali ci sarà probabilmente anche il brasiliano Felipe Werle, che stimo e che reputo fra i migliori al mondo. L’obiettivo sarà quello di dare il 110%, poi si vedrà". Desirèe e Niccolò, in ogni caso, sono pronti per il "sogno americano".