Altri 236 contagi ma nessun morto In Toscana i decessi sono quattro

Ancora 236 contagi ma, per fortuna, nessun decesso collegato al Covid. Sono i numeri registrati ieri a Prato e provincia sul fronte virus che non accenna ancora a mollare la presa. Nella nostra provincia i contagi da inizio pandemia sono stati 87.441 mentre i morti a causa del virus sono stati 844.

In tutta la regione i nuovi casi di Covid sono stati 3.386 con una età media di 50 anni e i decessi sono stati quattro, registrati nella provincia di Livorno. Sono tutti uomini con un’età media di 93 anni.

I nuovi positivi sono stati accertati tramite la realizzazione di 2.307 tamponi molecolari e 15.161 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,4% è risultato positivo. Sono invece 4.547 i soggetti testati (con tampone antigenico o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74,5% è risultato positivo. A oggi i positivi sono 92.239, +1,3% rispetto a ieri.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono in tutta la regione 776 (11 in più rispetto a ieri, più 1,4%), mentre 27 si trovano in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri, meno 15,6%).

I toscani attualmente positivi sono 92.239, +1,3% rispetto a ieri.