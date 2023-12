Allagamenti, incubo infinito sulle colline sopra Prato: altri danni

Cantagallo (Prato), 13 dicembre 2023 – E’ un martedì nero per Migliana, nel comune di Cantagallo. La frazione collinare in provincia di Prato è stata colpita da nuovi allagamenti dopo quelli devastanti che hanno colpito un po’ tutta la zona nell’ondata di maltempo del 2-3 novembre. Nella mattina di martedì un fiume di fango si è riversato tra le case, invadendo poi le case.

Il maltempo a Migliana nella giornata del 13 dicembre

La gente stava cercando ancora di risollevarsi dai danni di oltre un mese fa. Ma è ripiombata totalmente nell’incubo. Ci sono diversi danni nelle abitazioni e alberi abbattuti.

Quello che scoraggia e fa esasperare gli abitanti è il fatto che la pioggia caduta in questo 13 dicembre non è stata torrenziale. Ma sono bastati pochi millimetri per nuovi allagamenti. Si cerca di capire cosa sia accaduto e se la pulizia dei corsi d’acqua sia stata fatta a regola d’arte.