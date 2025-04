Alla scoperta degli Etruschi. Viaggio fra le tombe e il museo

Un viaggio nel tempo, alla scoperta delle radici etrusche del territorio. Gli alunni della classe 5ªB hanno avuto l’eccezionale opportunità di immergersi nella storia, visitando le tombe di Montefortini e il Museo Archeologico di Artimino. La visita ha offerto un’occasione unica per approfondire la conoscenza della civiltà etrusca, ammirando reperti di inestimabile valore storico e artistico ed ha arricchito il bagaglio culturale e lasciato un segno indelebile nella memoria. Gli studenti, catturati dalle parole della guida Alice che li ha accompagnati in questo splendido viaggio nel passato, hanno deciso di riportare il "diario" della visita. "La prima tappa – spiegano gli studenti - è stata il tumulo di Montefortini, eretto nel VII secolo a.C. e considerato dagli Etruschi un’opera unica. Questa imponente struttura, adagiata su una collina artificiale e circondata da arenaria, si innalza con un diametro di 70 metri e un’altezza di 12 metri. All’interno, una camera circolare con un pilastro centrale, concepito per sostenere una cupola, testimonia l’ingegno costruttivo etrusco. Un corridoio di 13 metri e un vestibolo di 2,10 metri per 2,50 metri conducono alla stanza principale, dove il corredo funerario del principe di Montefortini, cremato, riposava insieme a oggetti di inestimabile valore: avori, utensili in bucchero, oro e la celebre coppa di vetro turchese. La seconda tomba, di dimensioni più contenute, presenta una camera rettangolare con tetto a doppio spiovente. Purtroppo, questa struttura fu violata dai tombaroli, che distrussero il tetto del vestibolo e saccheggiarono il contenuto, lasciando solo frammenti di vasi e urne cinerarie".

La scoperta dei reperti è curiosa: "Il 21 febbraio 1965, quattro giovani pratesi – proseguono gli alunni - portarono alla luce questo tesoro sepolto, estraendo frammenti di cotto e lastroni. Gli archeologi, evitando di rimuovere la massiccia porta d’accesso, penetrarono nel tumulo attraverso il tetto crollato, svelando un corredo funebre di straordinaria ricchezza. Gli scavi sono durati svariati anni ma le tombe sono state esposte al pubblico dal novembre 1966". Infine, tappa al Museo Archeologico di Artimino: "Custodisce – conclude il viaggio degli studenti - ed espone i tesori rinvenuti nel tumulo di Montefortini. Tra i reperti più significativi, l’incensiere simbolo del museo, gli incensieri gemelli, il corredo della tomba del guerriero, frammenti d’avorio, urne, modellini delle tombe, ceramiche, la coppa di vetro turchese, statuette e un’anfora per il vino".