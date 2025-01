Al Pecci Top 5. La rassegna sui migliori film

Al Cinema Pecci anche quest’anno torna la rassegna Top 5, l’appuntamento con il meglio del cinema d’autore, scelto tra i titoli più premiati e acclamati ai festival internazionali: da stasera al 6 febbraio ogni giovedì alle 21.15 il pubblico è invitato a scoprire queste opere che esplorano temi universali come amicizia, autodeterminazione, memoria storica, identità e passione.

Si parte da La stanza accanto di Pedro Almodóvar, con Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro, oggi alle 21.15, domani alle 17, domenica alle 16 e mercoledì 15 gennaio alle 17, sempre in versione originale con sottotitoli. Melò contemplativo sul tema dell’eutanasia, raccontato con grande essenzialità, limpidezza ed eleganza stilistica, è un film che parla con umanità e magnificenza della vita e della morte dicendo tanto del mondo in cui viviamo, di dignità e di diritti, di minacce e di speranza, di sofferenza e di bellezza, di amicizia e di condivisone. Leone d’Oro al Festival di Venezia 2024.

Il secondo film è I Delinquenti, di Rodrigo Moreno con Esteban Bigliardi e Daniel Elías: prima proiezione giovedì 16 gennaio alle 20.30, in versione originale, con un collegamento in sala dello stesso regista da Buenos Aires. Un film che mostra le potenzialità ineguagliabili del Cinema come racconto, che si svolge in una fusione esemplare di immagine e parola, linguaggio audiovisivo e scrittura filmica.

Terzo titolo è The Substance di Coralie Fargeat con Demi Moore, Margaret Qualle e Dennis Quaid, prima proiezione in versione originale giovedì 23 gennaio alle 21.15: un film di grande audacia linguistico-espressiva e di una potenza visivo-scenografica che lo ha reso già un cult. Miglior Sceneggiatura al Festival di Cannes 2024, per Demi Moore premio come miglior attrice ai Golden Globe tre giorni fa.

Dopo il quarto film, Vermiglio, l’unico italiano, quinto titolo scelto è Il gusto delle cose di Tran Anh Hung con Juliette Binoche e Benoît Magimel, prima proiezione in versione originale giovedì 6 febbraio alle 21.15. Il cibo e la cucina come forma di altruismo e accudimento dell’altro, in un film quasi mistico sul benessere sensoriale della tavola, ma anche dell’amore romantico. Miglior regia al Festival di Cannes 2023.

Per la rassegna ingresso: intero 8 euro, ridotto 6 euro