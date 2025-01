"Aggressività e isolamento: lo sport aiuta"

Aggressività nei giovani e isolamento sociale: come lo sport può aiutare ad evitarli. E’ il titolo dell’incontro promosso dalla Galcianese Calcio in collaborazione con G&G Farmacie in programma lunedì 27 gennaio al campo sportivo Conti di Galciana. Un appuntamento che fa seguito all’impegno sociale della società biancazzurra in favore delle famiglie dei tesserati e più in generale di quelle del territorio per affrontare tematiche legate ai bambini e al mondo adolescenziale. La relatrice della serata, inizio ore 21, sarà la dottoressa Maria Chiara Talamo (nella foto con Andreini), psicologa dello sport e delle organizzazioni che collabora con gli studi medici di Galciana. Lo spunto per l’organizzazione dell’iniziativa (in precedenza c’è stata quella sullo stop agli stereotipi di genere assieme al Cgfs, e quella sul sovrappeso e obesità sempre con G&G Farmacie) nasce dalla sempre minore diffusione della socialità anche nei campi sportivi fra ragazzi e fra genitori stessi. "Troppe volte si sta attenti alla prestazione sul terreno di gioco del ragazzo – spiega il presidente della Galcianese, Andrea Andreini -, e invece non ci si rende conto di come si faccia poca attenzione all’aggregazione e allo stare insieme. Due valori invece che sono fondanti della pratica sportiva". Da qui la volontà di fornire alle famiglie degli strumenti, attraverso il dialogo con un’esperta, per individuare per tempo atteggiamenti aggressivi e antisociali, così da porvi immediatamente rimedio. "Il ruolo degli adulti è strategico – sottolinea Talamo -. Sono infatti un riferimento per i giovani nel dare loro regole di vita e insegnamenti che siano consoni a una civile convivenza all’interno dei gruppi e della società".