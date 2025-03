Addetto al controllo qualità a tempo indeterminato

1 ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’

Azienda tessile di Prato cerca un addetto al controllo qualità con per attività all’interno del reparto greggio. Richiesta esperienza in controllo qualità del prodotto tessile finito e greggio, rammendo e riparazione di eventuali difetti nei tessuti, utilizzo della macchina da cucire per le rifiniture, utilizzo di strumenti come pinze, aghi, forbici ed abilità nella realizzazione di manichette.

Orario full time, offresi contratto a tempo indeterminato.

Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura.

Il riferimento dell’offerta di lavoro è PO-249968.