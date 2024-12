A lezione di tecnic design. Il corso per l’industria 4.0 di Cedit, Buzzi e università

Nasce a Prato il corso Ifts Tecnic Design, un nuovo percorso formativo che intende rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più orientato verso l’Industria 4.0. Destinato a giovani diplomati interessati a costruire una carriera solida e innovativa, il corso rappresenta un’opportunità per acquisire competenze tecniche avanzate nel campo della progettazione industriale e della meccanica. Promosso da Cedit, l’agenzia formativa di riferimento Confartigianato è in collaborazione con l’Università di Firenze, il Buzzi, il Laboratorio Archimede, Formarti Srl e l’Officina Meccanica Brusori. Prevede un totale di 990 ore di formazione, di cui 396 dedicate a uno stage pratico in aziende leader del settore.

Questo approccio integrato consente ai partecipanti di unire solide basi teoriche a un’esperienza diretta sul campo. Il corso si rivolge a diplomati e professionisti desiderosi di specializzarsi in ambiti come il disegno tecnico, la modellazione 3D e la prototipazione rapida, utilizzando software CAD e tecniche di reverse engineering. Particolare attenzione sarà riservata all’applicazione di soluzioni di sostenibilità ambientale nei processi produttivi, un aspetto sempre più centrale nelle strategie delle imprese moderne. Secondo Davide Majone, Segretario di Confartigianato Imprese Prato, l’iniziativa rappresenta un "ponte ideale tra il mondo scolastico e quello professionale, offrendo ai giovani l’opportunità di trasformare la loro passione per il design e la tecnologia in una carriera di successo". I partecipanti avranno inoltre la possibilità di conseguire una certificazione IFTS riconosciuta a livello nazionale, che include crediti universitari, garantendo così una preparazione valida e spendibile in ambito accademico e lavorativo. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 20 dicembre e i posti disponibili sono limitati. Per informazioni e per scaricare la domanda di iscrizione, è possibile consultare i siti www.cedit.org, www.archimedelab.it e www.formartisrl.it, o contattare Cedit all’indirizzo email [email protected] o al numero 055/489597.