Torna Prato Estate, oltre cento appuntamenti tra musica, teatro e cinema

Prato, 29 maggio 2024- Musica, teatro, cinema, torna la Prato Estate con oltre cento appuntamenti in programma. La Corte delle Sculture presso il Polo Campolmi torna a essere scenografia degli eventi estivi organizzati dal Comune di Prato, ma sono numerosi anche gli appuntamenti in programma fuori e dentro il centro storico. Come negli ultimi anni, la città diffusa si conferma la protagonista degli oltre cento appuntamenti in cartellone. Di seguito il dettaglio degli eventi: Corte delle sculture. Si comincia con l’omaggio a Battiato il 17 giugno alle ore 21.30. Il saluto a uno dei più grandi cantautori italiani a cura di Ensemble Terzo Tempo. Vorrei una voce è in programma il 18 giugno alle ore 21.30. Uno spettacolo in forma di monologo in cui il fulcro della drammaturgia è il sogno, una Produzione LAC Lugano Arte e Cultura in collaborazione con Proxima Res di e con Tindaro Granata. Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti in 19 giugno alle ore 21.30. Tre attori mettono in scena oltre 90 libri in 90 minuti in uno spettacolo a cura di La Macchina del Suono con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti. Sotto le stelle del Jazz il 24 Giugno, 1 e 3 luglio ore 21.30. A cura di Associazione Oblò sale prove con la Direzione artistica di Marco De Cotiis, in concerto “Cjp Guest Rossano Emili Sax Baritono”, “Strange Meeting” e “Leo Boni Night in Memory” Radio Macbeth il 27 giugno ore 21.30, una versione radiofonica del Macbeth con Roberto Marinelli a cura di Servomuto Teatro. Zu il 2 luglio ore 21.30, la band ha pubblicato più di 15 album e suonato migliaia di spettacoli in tutto il pianeta, guadagnandosi uno status di culto in tutto il mondo sfidando i generi e superando i confini. 1924 Puccini 2024 il 4 luglio ore 21.30, uno spettacolo lirico e di narrazione per celebrare l’anniversario della scomparsa del grande maestro toscano a cura di Associazione Perché Verdi Viva ( Ingresso a pagamento con prenotazione: [email protected] – 334 7556467). Maustetytot l’8 luglio ore 21.30, il Festival delle Colline propone la musica delle Maustetytöt, un'irresistibile combinazione di melodie orecchiabili e testi iperrealistici ( Ingresso a pagamento, biglietti su ticketone.it). Barrio Latino il 9 Luglio ore 21.30. Negli anni ‘40, il Jazz scoprì Cuba: OsmannGold racconta questa storia con un concerto a cura di Social Art Factory. Druga in Atomos il 12 luglio ore 21.30. Andrea “Druga” Franchi, Andrea Melani, Marco De Cotiis, uniti da uno stesso sentire, sono nucleo di un progetto che abbraccia vari generi a cura di Associazione Ca’Solare. Cinema in musica il 14 luglio ore 21.30. Il progetto, ideato da Massimiliano Calderai, prevede l’esecuzione live di brani che fanno parte di alcune colonne sonore di film, serie tv, cartoni animati dagli anni ‘50 ai giorni nostri Stefano Tamborrino.

Orchestra speciale Feat New Naif il 17 luglio ore 21.30. Concerto frutto di un laboratorio tenuto presso la Cooperativa sociale New Naif da Stefano Tamborrino con Alessandro Cianferoni. Death Cafè (a)live il 22 luglio ore 21.30. Uno show di Stand Up Comedy con Marina Minetti a cura di Linguaggicreativi, produzione Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse. Six Strings & Jazz Musette il 23 luglio ore 21.30. La chitarra di Gianni Zei e la fisarmonica di Roberto Benvenuti viaggeranno dall’Italia per andare in Sud America (Brasile), negli Usa per poi tornare in Italia passando per la Francia. Here, There And Everywhere. Paul Mccartney Songbook il 24 luglio ore 21.30. Un omaggio a uno dei più grandi talenti della storia della musica moderna con Anna Maria Castelli, Adriàn Fioramonti e Vittorio Fioramonti.

La ballata del vecchio marinaio il 29 luglio ore 21.30. La danza evocativa di Isabella Giustina, i paesaggi sonori e musicali originali di Alessandro Luchi e la voce di Ciro Masella per un viaggio in mare aperto ma anche nelle pieghe più profonde dell’animo umano. Love You Madly, Sassy il 30 luglio ore 21.30. Nel centenario della nascita di Sarah Vaughan e di Henry Mancini e a cinquant’anni dalla morte di Duke Ellington un concerto cdi Stefania Scarinzi, Nico Gori e Piero Frassi Redemption songs il 31 luglio ore 21.30. Sul placo Massimo Altomare, Lisa Kant, Ettore Bonafè e Simone Marrucci in un concerto che può essere definito una sorta di rito esorcistico contro le brutture del mondo . Officina Giovani. Off Tune Festival il 6,7 giugno ore 18 e l’8 giugno ore 15. Tre giorni nel segno del post-punk, dello psych pop e dello stoner rock a cura di A-live, Santa Valvola Records e Associazione South Park con il contributo del Comune di Prato. Palazzo Datini. Ti Ricordi Della Vita? Dialogo Impossibile Fra Roberto Giovannini E Sibilla Aleramo | 2 8 giugno ore 21.30Uno spettacolo scritto e interpretato da Maila Ermini e con Gianfelice D'Accolti. Giardino Buonamici. Oltre il giardino dal 31 maggio al 5 ottobre dalle ore 18 Giardino Buonamici. Rassegna promossa da Provincia e Comune di Prato, realizzata dalla Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi e Casotto aTipico Buonamici Jazz il 27 giugno, 1 0 e 24 luglio ore 21.30. Tre concerti di musica jazz a cura di Casotto aTipico e Fabrizia Bettazzi: Dialogues, Evidence Quartet e Super Bad. Che Altro Fare Poi il 1 Agosto ore 21.30. Uno spettacolo con Monica Bucciantini dedicato a Marija Stepanova. Castello dell’Imperatore. Toscana Filmakers Festival l’11,12,13 giugno ore 21.15. Annuale appuntamento dedicato al cinema toscano giunto alla nona edizione a cura di Associazione Culturale Cinema Italiano. Arena Cinematografica dal 15 giugno al 7 settembre, 200 posti. Cinema in concerto. Visioni di suoni e colori l’8 luglio ore 21.30. Colonne sonore eseguite dal vivo, in sincronia con immagini che hanno fatto la storia del cinema con l’orchestra ritmo sinfonica E. Chiti.

Fuori e dentro il centro. Viaccia Festival dal 4 Giugno al 29 luglio ore 21 al Giardino Elisabetta. Alla sua 12esima edizione, il Viaccia Festival propone una ricca rassegna di musica, teatro, cinema per bambini e incontri letterari. Serate in giardino dal 12 Giugno al 30 Luglio, Gualchiera di Coiano. Ventuno serate tra musica, letteratura, cinema e teatro a cura di Associazione insieme per il recupero della Gualchiera di Coiano. Ex Fabrica 2024 – Dieci dal 13 giugno al 12 luglio dalle ore 18.30 · Giardino Fabbrichino. Concerti, teatro ragazzi, cinema, fotografia, botanic food&bar in collaborazione con Teatro Metastasio e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Around Discorsi Sulla Fotografia il 16 giugno, 16 luglio, 6 agosto, 20 settembre ore 21, Ex Fabrica / Castello dell’Imperatore / Giardino Buonamici / Spazio Sedici. Serate talk, ognuna dedicata ad un tema diverso, nelle quali saranno affrontati i nuovi linguaggi che stanno ridefinendo il panorama fotografico e i loro risvolti nella comunicazione visuale contemporanea a cura di Sedici. Marco della Noce il 16 giugno ore 21.30, Colibrì Circolo Renzo Grassi. Uno spettacolo che racchiude 25 anni di vita, raccontati da Della Noce attraverso il linguaggio a lui più congeniale: quello dei personaggi. La Filatura PrismaLab dal 17 giugno al 6 settembre dalle ore 18 PrismaLab. Eventi musicali, cinema, teatro, conferenze, mostre attività ricreative e artistiche per bambini e adulti, spazio caffetteria a cura di Consorzio Santa Trinita C horeos il 19 giugno ore 14 Casa Circondariale La Dogaia. Una formazione corale composta da donne e uomini di tutti gli orientamenti sessuali e identità di genere, senza distinzioni, diretta dal Maestro Simone Faraoni. Concerto a cura di Metropopolare. Se qualcuno ama un fiore il 24 giugno, 1 e 8 luglio ore 20 Parco della Liberazione e della Pace / Giardino Cristoforo Colombo / Parco Giochi via Fonda di Figline. Festival itinerante tra parchi e giardini della città con la direzione artistica di Guido Nardin. Archivi Domestici Tra Orti E Fabbriche il 26 giugno, 10 e 31 luglio ore 20.30 · Da Via Limberti / Da Istituto Buzzi / Da via Ferrucci.

Prato una storia tessile, performance teatrali itineranti e una mostra immersiva a cura Spazio Teatrale Allincontro, Cooperativa Margherita, Riciclidea, CUT | Circuito Urbano Temporaneo, Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica di Prato ( prenotazione obbligatoria: [email protected]). Cineconcerto Vers La Lune / Grimoon il 28 giugno ore 21.30 · Giardino Fabbrichino. Un insolito viaggio intergalattico musicale e visivo tra rock, elettronica e psichedelia, che racconta la storia di tre personaggi e le loro avventure nello spazio a cura di Casa del Cinema di Prato R itorno alla vita il 3 luglio ore 21.15 · Sagrato della Chiesa di San Fabiano. Quinta edizione della rassegna con la Direzione Artistica di Tatiana Fedi a cura di Teatro Borsi T eatro, arte e cultura al Museo dell’Opera del Duomo il 4 luglio ore 21.00 · Museo dell’Opera del Duomo. Visita guidata alla scoperta dei capolavori del Museo e, a seguire, Fermi tutti, c'è Donatello! spettacolo teatrale dedicato alla storia del Pulpito del Duomo di Prato. Evento a cura di Cooperativa Prato Cultura. Monteferrato Festival dal 10 al 21 Luglio · Villa Rucellai e Riserva Naturale Acquerino Cantagallo. Teatro, esperienze e laboratori a cura di Collettivo Ferro 26 e con il contributo del Comune di Prato ( Ingresso a pagamento, biglietti: [email protected] / [email protected] / 388 8353795). Telaive Jam Session l’11,18,25 luglio ore 21 Spazio antistante Museo del Tessuto. Una rassegna di concerti di musica improvvisata sotto forma di jam session, volta al coinvolgimento di più musicisti possibili a cura di Food Fabbrica. Sport e Teatro, l’arte di partecipare il 29 e 30 agosto ore 21 Campo Sportivo Bruno Chiavacci / 31 Agosto ore 17.00 · da Via di Spazzavento. Due spettacoli teatrali: il primo ispirato a Gigi Riva, il secondo a Marco Pantani e un trekking con reading, a cura di Factory TAC, Spazio Teatrale Allincontro, Zenith Prato Società Sportiva Dilettantistica ( 29 e 30 Agosto: Prenotazione consigliata / 31 Agosto: prenotazione obbligatoria: [email protected] / [email protected]) Tutti gli eventi sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti eccetto dove diversamente indicato.