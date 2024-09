Prato, tutto pronto per la grande notte del Reggae

Prato, 2 settembre 2024 - In una Piazza Duomo che sarà Giamaica per una notte. Settembre Prato è Spettacolo presenta infatti un doppio concerto di due fra i migliori gruppi reggae europei. Una serata sicuramente imperdibile per gli amanti del genere: il 3 settembre sul grande stage del Festival pratese, si potranno ascoltare, nella stessa sera, Alborosie e Africa Unite. Alborosie, artista di origini italiane, ex leader e fondatore della band Reggae National Tickets, naturalizzato giamaicano, è considerato “ ’l’italiano re di Giamaica”, dove si è trasferito ormai da anni per vivere pienamente la filosofia reggae, genere musicale che "gli ha insegnato come essere una persona migliore”. Di origini siculo-calabresi Alboroise ha abbattuto muri e pregiudizi, primo bianco della storia a vincere nella categoria Reggae il premio Mobo (nel 2011) riconoscimento che incorona i migliori artisti mondiali della black music. Nella stessa serata, gli Africa Unite, considerati dalla critica la formazione più autorevole del reggae italiano. La band nasce nel 1981 da un'idea di Bunna e Madaski, entrambi di Pinerolo, per una serata-tributo a Bob Marley, alla vigilia della sua morte. Settembre Prato è spettacolo prosegue poi nei giorni seguenti. Francesco De Gregori sarà sul palco di Piazza Duomo a Prato il 4 settembre prossimo. L'evento è organizzato in collaborazione con LEG, Live Emotion Group. Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993. Il 5 settembre sarà la volta del ‘Concerto per la città’. L’11 settembre omaggio a Fabrizio De Andrè e alla ‘Buona Novella’ con Nada special guest. Il 12 settembre sarà la volta di Roberto Vecchioni. Dopo il successo della partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano “Sogna ragazzo sogna” che dal 6 marzo è sulle piattaforme digitali nella nuova versione, per Artist First e DM Produzioni, Roberto Vecchioni torna al live con “Tra il silenzio e il tuono Tour” che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana. Il professore della musica italiana sarà accompagnato dalla “band storica”, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). Ma sono solo alcuni degli appuntamenti in cartellone.