Prato, Francesco De Gregori in concerto in piazza Duomo

Prato, 2 settembre 2024 - Francesco De Gregori sarà sul palco di Piazza Duomo a Prato il 4 settembre. L'evento, molto atteso, è organizzato in collaborazione con LEG, Live Emotion Group. Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993. Il ricco cartellone di Settembre Prato è spettacolo prosegue poi giovedì 5 settembre alle ore 21.15, sempre in Piazza del Duomo, a ingresso libero, col Concerto per la città. Direttore Jonathan Webb, Orchestra Camerata Strumentale di Prato. Nel cartellone musiche du Ludwig van Beethoven: Le creature di Prometeo, ouverture op. 43, Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 55 “Eroica”. Perché celebrare la festa più cara ai pratesi con la famosa Sinfonia che per la prima volta fece entrare nella musica le cannonate della storia e il sangue delle rivoluzioni? Perché quelle cannonate e quel sangue sono tornate di tragica attualità ma soprattutto perché Beethoven ce le mette in scena con un messaggio di speranza e di fiducia in una ritrovata concordia del genere umano. Per il compositore, prima che si trasformasse in tiranno, Napoleone, generale e Primo Console della Repubblica francese nata dalla Rivoluzione, era il simbolo di un’imminente universale vittoria di Libertà, Eguaglianza e Fratellanza. L’esecuzione dell’Eroica in Piazza del Duomo, preceduta dalla luminosa Ouverture delle Creature di Prometeo, con la Camerata e il suo direttore musicale Jonathan Webb vuole riaccendere nei pratesi la fiducia nel superamento dei conflitti e la fede in una ritrovata armonia, ma anche celebrare, nelle note solenni della Marcia funebre che è il secondo movimento, l’eterna memoria di chi offre la propria vita per difendere il bene più prezioso, la Libertà. Il 12 settembre arriva sul palcoscenico il professore della musica italiana, Roberto Vecchioni. Roberto Vecchioni è accompagnato dalla “band storica”, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).