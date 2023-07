Prato, concerto speciale di Stefano Tamborrino col centro per disabili New Naif

Prato, 14 luglio 2023 - La musica a Prato si fa veicolo espressivo per abbattere i pregiudizi. Lo fa attraverso un evento musicale dell’orchestra speciale feat New Naif con Stefano Tamborrino. L’evento, inserito nel cartellone di Prato Estate, molto interessante e senz'altro unico nel suo genere, andrà in scena venerdì 21 luglio alle ore 21.30. L’appuntamento è presso il Chiostro di San Domenico, a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Ad annunciarlo è Mirko Guasti, il presidente della New Naif Società Cooperativa Sociale Onlus che dal 1986 gestisce a Prato il Centro Diurno per Disabili New Naif. L'affermato musicista jazz Stefano Tamborrino, coadiuvato da altri musicisti, da alcuni anni sta conducendo un laboratorio esperenziale musicale con gli ospiti del Centro Diurno per Disabili New Naif di Prato.

E proprio attraverso questo laboratorio i ragazzi si sono potuti sperimentare con vari strumenti musicali. Non solo: ne hanno anche costruiti di nuovi utilizzando materiali di recupero, come tappi di bottiglia, o ad esempio vecchie chiavi, forassiti, cartoni riciclati, imbuti, ecc. Durante il laboratorio Tamborrino ha insegnato le basi per poter coesistere in un orchestra e lo scorso 15 luglio 2022 gli ospiti del Centro Diurno si sono potuti esibire in un concerto presso l'Anfiteatro di Santa Lucia a Prato. Visto il grande successo ottenuto, l'amministrazione comunale ha voluto inserire anche quest'anno nel cartellone di Prato Estate 2023 un concerto condotto da Stefano Tamborrino con i ragazzi del Centro Diurno New Naif. L'unione tra un profondo conoscitore della musica come Stefano Tamborrino e la spontaneità e unicità dei ragazzi che frequentano il Centro Diurno New Naif ha creato qualcosa di davvero unico ed emozionante. L’evento è a cura di Associazione Oblò sala prove, per la direzione artistica di Marco De Cotiis.

L’appuntamento del 21 luglio vedrà esibirsi un ensemble di venti elementi per un concerto che vede la partecipazione di Marco De Cotiis al sax, frutto di un laboratorio dove Tamborrino si è avvalso della preziosa collaborazione di Alessandro Cianferoni al basso. New Naif è il nome della società cooperativa sociale onlus che dal 1986 gestisce il centro diurno per disabili ‘New naif’ di Prato. L’appuntamento è dunque aperto a tutta la cittadinanza.