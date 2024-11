Poggio a Caiano, la vaticanista Vania De Luca racconta Papa Francesco nei suoi viaggi

Poggio a Caiano (Prato), 4 novembre 2024 - “In volo con Francesco”. La nuova iniziativa di Diapason, associazione culturale poggese messa in piedi e diretta da un gruppo di sole donne, racconterà l’attuale pontefice da un punto di vista decisamente unico: quello dei vaticanisti che lo seguono nei suoi viaggi attraverso il mondo. Sarà Vania De Luca, vaticanista del Tg3 Rai, a parlarne introdotta dal giornalista pratese Gianni Rossi. L’appuntamento è per le ore 21:15 di giovedì 7 novembre presso le Scuderie Medicee in via Lorenzo il Magnifico numero 9, di Poggio a Caiano. Durante il suo pontificato, dal 2013, Papa Francesco ha compiuto 46 viaggi apostolici in 66 diverse nazioni nonché 40 visite pastorali in 49 differenti città o frazioni d'Italia. In tutte queste attività il pontefice è seguito da molti fra i giornalisti da tutto il mondo che seguono la Santa sede, detti “vaticanisti”. Vania De Luca ha seguito i viaggi degli ultimi pontefici prima per RaiNews 24 e adesso per il Tg3 Rai. “Siamo contente – spiegano le donne di Diapason – per questo incontro che offrirà a tutti, credenti o meno, la possibilità di conoscere l’attuale pontefice da una angolatura originale. Avere una testimone come Vania De Luca significa arricchire di non poco l’attività della nostra associazione che è davvero orgogliosa di offrire a tutti i cittadini questa nuova occasione di conoscenza e di crescita. Per questa iniziativa è stato chiesto il patrocinio al Comune di Poggio a Caiano che però – conclude Diapason – non è stato concesso””. Vania De Luca è stata presidente nazionale di UCSI, l’associazione dei giornalisti cattolici. “Con lei sarà un’occasione davvero molto bella – aggiunge Diapason – anche per conoscere cosa accade durante le lunghe ore di volo, come si svolgono sugli aerei le ormai famose conferenze stampa dove Francesco risponde a tutte le domande”. Il penultimo viaggio di Papa Francesco – racconta De Luca – è stato quello più lungo in assoluto: dal 2 al 13 settembre scorsi, tra Asia e Oceania, con una percorrenza complessiva in volo di circa 33 mila km. Di grande interesse anche l’ultimo, a fine settembre, in Lussemburgo e Belgio. Il prossimo viaggio internazionale è annunciato per il maggio 2025: a Nicea, in Turchia, per i 700 anni dal primo Concilio Ecumenico. L’incontro si svolge con l’aiuto di Fondazione Cassa Risparmio Prato e Auser Poggio a Caiano. Maurizio Costanzo