Museo di Scienze Planetarie, il 26 maggio si potrà osservare la costellazione di Ercole

Prato, 18 maggio 2023 - Per tutti gli appassionati di astronomia, appuntamento con la costellazione di Ercole, che il 26 maggio - dalle 21:30 alle 23 - potrà essere ammirata dal Museo di Scienze Planetarie di Prato. L'oggetto principale della serata sarà M13, il "Grande ammasso di Ercole", che fa appunto parte dell'omonima costellazione. Sarà inoltre possibile provare ad osservare lo sciame meteorico delle Tau Ercolidi, delle deboli stelle cadenti con il radiante che parte proprio dell'Ercole. A disposizione dei partecipanti tre postazioni per la visione diretta al telescopio e una proiezione live. Accompagnati dai responsabili di Polaris, si potrà osservare anche la Luna in prossimità del primo quarto. Alla fine gioco a quiz con premio per i più piccoli. Per l'occasione, l'associazione astrofili Prato organizza pure una visita guidata all'intera collezione di meteoriti e minerali del museo.

Info e costi

Il contributo per la serata è di due euro a persona, mentre la visita guidata al museo costa tre euro. Le iniziative sono del tutto gratuite per i bambini fino a 6 anni. La prenotazione è obbligatoria: è necessario scrivere una mail all'indirizzo [email protected] oppure compilare il form al link https://forms.gle/mcV5cA5YT9V9NoPM6. In caso di meteo variabile o nuvoloso non sarà possibile la visione al telescopio, ma sarà comunque predisposta l'attività divulgativa all'interno (con proiezione tramite software del cielo, e foto degli oggetti osservabili) e sarà comunque possibile visitare il museo.

Francesco Bocchini