A Prato arriva Giobbe Covatta col suo spettacolo sul pianeta Terra

Prato, 21 aprile 2023 - Il nostro pianeta ha la febbre e la temperatura continua a salire. Come vivranno i nostri figli? E i nostri nipoti? Questione seria, anzi serissima, che Giobbe Covatta affronta con grande ironia e la consueta verve partenopea nel nuovo spettacolo “6° (sei gradi)”, in programma domenica 23 aprile al teatro Il Garibaldi di Prato, nell’ambito del Tipo Festival 2023. I nostri discendenti erediteranno il patrimonio economico, sociale e culturale ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato. Come sarà la Terra quando la temperatura media sarà più alta di un grado? E quando i gradi in più saranno due? E quando saranno sei? Modelli matematici applicati all’ecologia creati con solide basi scientifiche ci fanno pensare che i nostri più stretti discendenti avranno seri problemi e si dovranno adattare a (soprav)vivere in un pianeta assai meno ospitale, se non cercheremo di risolvere i problemi dell’ambiente, della sovrappopolazione e dell’energia sin da oggi. Il grande comico napoletano ci porta a braccetto in momenti diversi del nostro futuro. Certo, l’uomo non perderà il suo ingegno e Giobbe si diverte ad immaginare le drammatiche e stravaganti invenzioni scientifiche, sociali e politiche, che metteremo a punto per far fronte all’emergenza ambientale e sociale. Ne emergeranno personaggi di grande verve comica indaffarati a realizzare all’ultimo momento quello che noi avremmo dovuto fare da anni. Ancora una volta è un numero il titolo del nuovo spettacolo di Giobbe Covatta, dopo “7” (come i sette vizi capitali) e “30” (come gli articoli della carta dei diritti dell’uomo), tocca ora al numero “6″. Anche in questo caso un numero dal forte significato simbolico. Inizio ore 21. I biglietti (posto unico 23 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.ilgaribaldi.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info telefono 0574 185 8152 - www.ilgaribaldi.it. Maurizio Costanzo