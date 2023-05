Sabrina Bertini ingaggiata da Zuma

Sabrina Bertini è la nuova responsabile del settore giovanile della FGL-Zuma. La Pallavolo Castelfranco lo ha annunciato sul proprio sito. La ex schiacciatrice della Nazionale, campionessa pluridecorata, con una carriera di altissimo livello, dirigerà il rigoglioso vivaio del club biancoblu. E’ un arrivo importante per la stagione agonistica 2023-24. Il club ha affidato le giovanili alla Bertini, che gestirà le nuove leve in sinergia con lo staff tecnico della prima squadra. Le atlete più promettenti saranno nel mirino della formazione maggiore. Il nuovo tecnico lavorerà per la crescita del settore giovanile, coordinando squadre e collaboratori nei vari campionati.

M.L.