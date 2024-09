Pontedera-Sestri Levante 4-1, poker granata sotto il diluvio

Pontedera (Pisa), 8 settembre 2024 – Sotto un autentico diluvio (si è giocato con l'allerta arancione in corso) il Pontedera ha colto la prima vittoria casalinga ribaltando 4-1 il Sestri Levante.

Il match è stato caratterizzato da un lungo stop di 40' che il direttore di gara è stato costretto ad attuare a causa di un autentico nubifragio che aveva reso impraticabile il terreno del Mannucci. Così dopo 29' le due squadre sono andate negli spogliatoi con i liguri in vantaggio grazie al gol di Conti, ma al rientro, con il terreno finalmente nelle condizioni adatte, la squadra di Agostini è apparsa subito più pimpante e in 3' ha ribaltato il risultato grazie al tap in di Italeng e alla conclusione di Ianesi. Nel secondo tempo i granata (di scena sabato a Pesaro), hanno chiuso la pratica grazie all'autorete di Pittino e alla doppietta, la prima in Serie C, di Ianesi.

(s.l.)

PONTEDERA (3-5-2): Calvani; Cerretti (44’ st Pretato), Martinelli (40’ st Gagliardi), Guidi; Perretta (44’ st Maggini), Pietra (29’ st Sala), Ladinetti, Ianesi, Ambrosini; Italeng (29’ st Corona), Ragatzu. A disp: Tantalocchi, Vivoli, Vanzini, Van Ransbeeck, Coviello. All. Agostini

SESTRI LEVANTE (3-4-2-1): Anacoura; Podda, Pane, Pittino; Nunziatini, Brunet (13’ st Raggio Garibaldi), Conti (41’ st Raineri), Furno; Clemenza (17’ st De Felice), Durmush (17’ st Oneto); Parravicini (41’ st Pavanello)., A disp: Sias, Fusco, Santovito, Rosetti, Nenci, Sgambellini, Brugognone, Montebugnoli, Primasso. All. Scotto

ARBITRO: Frasynyak di Gallarate

MARCATORI: 15’ pt Conti (S), 35’ pt Italeng (P), 37’ pt Ianesi (P); 25’ st aut. Pittino (S), 32’ st Ianesi (P)

NOTE: spettatori 519; ammoniti Ambrosini, Italeng, De Felice; angoli 5 a 4.