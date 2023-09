Ponsacco-Livorno 1-3: Panattoni illude i rossoblù, ma poi gli amaranto fanno tris

Santa Croce sull'Arno (Pisa), 23 settembre 2023 – Niente da fare per il Ponsacco nell'anticipo della 3a giornata del girone E di Serie D contro la favorita Livorno. Sul neutro di Santa Croce sull'Arno (l'impianto ponsacchino è ancora vietato al pubblico per ragioni di sicurezza) e davanti a oltre 700 tifosi livornesi la squadra di Caramelli si è dovuta inchinare 3-1 nonostante sia passata in vantaggio per prima.

E' stato Panattoni a sfruttare un lancio di Bardini e una incertezza della difesa avversaria per infilare di sinistro la palla dell'1-0.

I rossoblu però non sono riusciti a tenere il vantaggio a lungo, perché sono andati al riposo sotto 2-1, piegati dalle reti di Cesarini, tap-in sul secondo palo, e Cori, lesto a recuperare una palla che sembrava ormai gestita dalla difesa ponsacchina.

Nella ripresa il Ponsacco ha provato a riequilibrare il match, ma senza riuscire a impensierire davvero Biagini, e nel finale è stato nuovamente punito dal tocco di Bellini. In classifica il Ponsacco rimane ad 1 punto, il Livorno sale a quota 7.

S.L.