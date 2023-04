Playoff, granata in attesa Congelato il calendario

Play off in stand-by. La Lega deciderà nella riunione di dopodomani, giovedì 27 aprile, quando e come organizzare gli spareggi per la Serie B che interessano il Pontedera e il cui inizio, previsto per domenica prossima, a questo punto slitterà quasi certamente. Addirittura, si dice, a giovedì 11 maggio, anche se ad ora non c’è nulla di certo. La riunione straordinaria di ieri, alla quale avrebbero dovuto partecipare le squadre coinvolte nei play off è stata annullata, con il Consiglio direttivo della Lega pro che in base ai procedimenti di giustizia sportiva in atto nei confronti di alcuni club ha rinviato ogni decisione a giovedì. Come abbiamo già chiarito ieri, tra i club con provvedimenti pendenti ci sarebbe anche il Siena, ossia la squadra arrivata nona e che la classifica finale del girone B ha indicata come avversario del Pontedera, piazzatosi invece sesto, nel primo turno dei play off del girone.

I senesi, a quanto pare, dovrebbero vedersi destinare un secondo provvedimento per l’esistenza di pendenze verso l’Irpef che comporterebbe punti di penalizzazione. E se davvero ci saranno, la squadra di Pagliuca finirebbe addirittura fuori dalla griglia dei play off, scavalcata dal Rimini (decimo) e dalla Recanatese (undicesima), oggi appaiate. L’eliminazione ci sarebbe anche se al Siena venisse tolto un solo punto. In questo modo infatti i bianconeri scenderebbero a quota 47 insieme a Rimini e Recanatese, ma anche in questo caso la classifica avulsa fra le tre squadre penalizzerebbe il Siena, ultimo con 3 punti, che diventerebbe perciò undicesimo, e quindi escluso dagli spareggi, metterebbe al decimo posto il Rimini, che di punti ne ha conquistati 5, e premierebbe la Recanatese, che con i 7 punti conquistati in questa speciale classifica sarebbe nona.

Ricapitolando, i possibili scenari per capire chi dovrà ospitare il Pontedera nel primo turno dei play off al Mannucci sono dunque i seguenti: scenario 1; il Siena non subisce decurtazioni di punti. La classifica del campo resta immutata e i bianconeri rimangono noni. Il play off sarà Pontedera-Siena. Scenario 2; al Siena viene tolto 1 un punto. I bianconeri finiscono a pari con Rimini e Recanatese. Come già spiegato sopra, la classifica avulsa tra le tre squadre mette nona la Recanatese, decimo il Rimini e undicesimo il Siena. Il play off sarà Pontedera-Recanatese. Scenario 3; al Siena vengono tolti due o più punti. I bianconeri finiscono undicesimi (o ancora più sotto). Rimini e Recanatese restano appaiate, con gli stessi punti (una vittoria per parte) e la stessa differenza reti nei due scontri diretti (zero). Decide quindi la differenza reti generale, che favorisce il Rimini (+2), perciò nono, mentre la Recanatese (-4) è decima. Il play off sarà Pontedera-Rimini. Come accennato, un’ipotesi di data d’inizio che circola è l’11 maggio, perché tra comunicazione del deferimento, decurtazione dei punti e ricorsi (inevitabili) passeranno diversi giorni. Le pendenze giudiziarie non riguardano, casomai, soltanto il Siena, perché ad esempio nel girone C c’è addirittura in ballo una retrocessione diretta, quella della Viterbese, che ha presentato ricorso al Coni pur di vedersi restituire i due punti tolti che le consentirebbero di andare ai play out.

Stefano Lemmi