Missione impossibile: Pontedera-Cesena, Canzi: "Sulla carta durissima"

Può sembrare un paradosso, ma la gara di stasera col Cesena si presenta meno "trabocchetto" rispetto alla trasferta di Fermo. Nel senso che non c’è il rischio che stavolta il Pontedera approcci male la gara come ha fatto sabato scorso nelle Marche (troppa superficialità?) vista l’importanza e il blasone dell’avversario, e non c’è nemmeno lo scoglio psicologico di un terreno di gioco ai limiti della regolarità perché si torna a giocare al Mannucci. L’ostacolo principale, sicuramente il più rognoso, è ovviamente il valore degli ospiti. Che sono una delle cinque sorelle indicate per la vittoria del girone – ma che possono diventare sei viste le premesse della Carrarese – e che, oltretutto, scendono a Pontedera col sangue agli occhi e la bava alla bocca per la sconfitta subita ad Olbia alla prima giornata.

Unica gara fin qui disputata, visto che nello scorso week end la squadra di Toscano è stata ferma (doveva ospitare la Spal) per i giocatori impegnati nelle varie nazionali. Toccherà all’ex Lewis (anche l’ex nel Cesena è un portiere, Siano, destinato però alla panchina) fermare le velleità di Corazza & co, dando una risposta a chi nell’anno in bianconero non gli ha risparmiato critiche. E sempre in tema di ex, c’è un passato da tecnico cesenate anche per Massimiliano Canzi, come vice di Mario Beretta da febbraio a giugno 2012 con la squadra in Serie A che non riuscì ad evitare la retrocessione.

Del nono confronto tra le due squadre proprio l’allenatore del Pontedera dà questa lettura: "E’ la classica partita che sotto l’aspetto mentale si prepara da sola. Da parte nostra se vogliamo fare punti dobbiamo giocare una partita tatticamente perfetta, non c’è altra soluzione. Rispetto a noi il Cesena, club al quale sono rimasto legato dopo la mia esperienza lì, è un avversario di un altro pianeta, che l’anno scorso ha perso la Serie B diretta per due soli punti in meno della Reggiana, che ha lo stesso allenatore e la stessa intelaiatura di squadra. Se esistessero le categorie, Pontedera-Cesena per noi farebbe parte delle partite impossibili. Però per fortuna le categorie esistono solo sulla carta... Lewis? Siamo contentissimi di come sta facendo, è un ottimo portiere". Squalificato Guidi (un turno), sono assenti Selleri, Marrone e Cerretti, ma tornano a disposizione Gagliardi e Ignacchiti, rientrato martedì dall’esperienza con la nazionale Under 20.

Inizio alle 20,45 dirige De Angeli di Milano. Probabili formazioni: Pontedera (3-4-2-1): Lewis; Calvani, Espeche, Martinelli; Perretta, Benedetti, Catanese, Ambrosini; Delpupo, Ianesi; Nicastro. Cesena (3-4-1-2): Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, Francesconi, Varone, Donnarumma; Giovannini; Kargbo, Corazza.

Stefano Lemmi