La FGL-Zuma punta al riscatto in quel di Volta Mantovana. Le castelfranchesi scendono in campo stasera (20,30) per reagire prontamente dopo l’1-3 di sabato scorso. Dopo l’insufficiente gara-1 del PalaBagagli, al FGL-Zuma è chiamata ad una prestazione senza sbavature per riaprire la serie delle sfide con le lombarde. Capitan Zuccarelli e compagne sono decise ad imporsi in trasferta per riportare la bella al PalaBagagli, dando vita ad una partita all’insegna della continuità di rendimento, senza cedimenti. Il primo set di sabato scorso, vinto con merito, deve essere replicato per tutto l’arco della gara. Il tutto tenendo conto del valore delle mantovane, ma osare si può. Il tecnico Alessandro Menicucci afferma: "Sabato abbiamo incontrato molte difficoltà. Volta Mantovana ha dato vita ad una prestazione eccellente, mettendoci a disagio, imponendo il proprio gioco. Nei primi due set siamo stati all’altezza. Confido nell’immediata risposta del gruppo. Dovremo migliorare gli aspetti tecnici che non hanno funzionato. E’ nostro dovere allungare e portare gara-3 davanti al nostro pubblico".

M. L.