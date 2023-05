Cuoiopelli, inizia la caccia alla D Tuttocuoio, è lo scontro salvezza

Pochi chilometri, opposti destini. Al Masini di Santa Croce la Cuoiopelli gioca la semifinale play off contro i lucchesi del River Pieve. Se vince o pareggia al termine dei supplementari, la compagine di Davide Marselli andrà a giocarsi la finale degli spareggi promozione del girone A di Eccellenza contro il Fratres Perignano. Al Leporaia di Ponte a Egola il Tuttocuoio si gioca la permanenza in categoria nel play out contro il San Marco Avenza. Anche al Tuttocuoio basterà pareggiare al 120’ (oltre che vince, ovviamente) per giocare in Eccellenza anche il prossimo campionato.

Destini che si incrociano per le uniche società che continuano a mantenere un nome legato a doppio filo all’imprenditoria, in entrambi i casi quella delle concerie. In Italia, ormai si contano davvero sulle dita di una mano, forse due, le squadre che continuano a portare il nome dell’economia delle rispettive zone. Due sono qui, a una manciata di chilometri di distanza.

Nella Cuoiopelli unico assente (per infortunio) è il difensore Mariano Rudi. Gli altri ci sono tutti e vengono da due settimane di allenamento e allentamento della tensione dopo le trenta giornate di campionato. Durante la stagione regolare la Cuoiopelli ha vinto di goleada (7-1) all’andata contro il River Pieve, mentre il ritorno a Pieve Fosciana l’hanno vinto i lucchesi per 3-1. Era "La partita va giocata per vincere, senza calcoli sul pareggio al 120’ – le parole di Davide Marselli – Se facciamo la Cuoiopelli vinciamo. Se incappiamo in una partita storta, come ne abbiamo avute durante la stagione, ci potranno essere dei problemi, ma se giochiamo come le ultime partite di campionato, come contro San Miniato Basso e Massese, non dovremmo avere problemi. Detto questo, ovviamente, il River Pieve è una squadra assolutamente da non sottovalutare".

Ponte a Egola vuole mantenere la categoria e spingerà i ragazzi di Ciccio Tavano dalla tribuna del Leporaia. Vittoria o pareggio al termine dei tempi supplementari sono i risultati utili ai neroverdi per salvarsi. In campionato Tuttocuoio e San Marco Avenza si sono scontrate all’ultima giornata sullo stesso terreno e i padroni di casa hanno vinto 1-0. All’andata, in terra apuana, era finita zero a zero. Ma ora quello che è successo non conta. Conta quello che succede oggi, a partire dalle 15.