Cenaia, storica vittoria. Primo successo in Serie D

CENAIA: Baroni (30’ st Perullo), Rossi, Signorini (11’ st Velani), Papini, Caciagli, Borselli, Bruzzi, Sanyang, Manfredi (30’ st Macchia), Di Giuseppe (17’ st Simonini), Pasquini. All.: Macelloni

REAL FORTE QUERCETA: Luci, Betti (39’ st Meucci), Navarro, Michelucci, Tognarelli, Maccabruni, Podestà, Pecchia (26’ st Gabrielli), Pegollo, Purro, Lazzoni. All. Sena.

Arbitro: Ammannati di Firenze.

Marcatori: 8’ pt Manfredi, 26’ pt Borselli, 42’ pt Podestà, 30’ st Manfredi.

CENAIA - Vittoria sofferta ma meritata per il Cenaia, che col 3-1 sul real Forte Querceta conquista i primi storici punti nel campionato di Serie D. La squadra di Macelloni puntava al riscatto dopo il 4-0 in casa della Pianese e il tecnico degli arancioverdi in settimana ha lavorato bene sul piano motivazionale ottenendo piena risposta sul campo dal suo gruppo. Non solo per la pesante sconfitta senese, ma anche per l’improvviso addio dell’argentino De Sagastizabal nell’ultimo giorno di mercato e per il fatto di aver dovuto disputare questo incontro, solo apparentemente casalingo, sul neutro di Cecina. Ed è stata una vittoria tutta cuore e grinta – le doti che hanno permesso al Cenaia di arrivare fino nella massima serie dilettantistica – propiziata ben presto dalla punizione di Manfredi. Nel cuore della prima frazione la conclusione imparabile di Borselli ha fatto capire che la strada era quella giusta, anche se il 2-1 di Podestà ha riaperto la sfida. Gli arancioverdi però non si sono disuniti e nella ripresa dopo la traversa di Bruzzi (10’) hanno chiuso i conti ancora con Manfredi. Sì, il Cenaia è vivo.

s.l.