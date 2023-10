Lavoro, nuove opportunità: Lidl assume a Pontedera trenta preparatori merce

Pontedera, 4 ottobre 2023 – Trenta in una volta sola sono tanti. Tanti, sopratutto considerando quante persone sono ancora in cerca di un lavoro. Lidl Italia, notissimo marchio della grande distribuzione con oltre 730 punti vendita in tutto il territorio nazionale, il 10 e 17 ottobre organizza due giornate per il reclutamento di 30 figure professionali per il centro logistico di Pontedera, che è anche sede della direzione regionale dello stesso marchio.

A darne notizia, con una nota stampa, è la stessa Lidl. Le giornate di colloqui sono fissate dalle 9 del 10 e del 17 ottobre nella sede di Pontedera, in via Alberto Carpi. In tutta Italia Lidl ha circa 21mila collaboratori. Un esercito che viene implementato di continuo e che lo sarà anche dopo le assunzioni di Pontedera.

«Il recruiting day (il giorno del reclutamento o della selezione, ndr) si terrà in due date – spiega Lidl in una nota – Il 10 e 17 ottobre, dalle 9 alle 12, in presenza nei locali del centro logistico di via Carpi a Pontedera. In particolare, si ricercano 30 preparatori merce, le cui principali mansioni riguardano la preparazione e gestione dei pallet dell’area di uscita merce, i controlli qualitativi e quantitativi della merce e il supporto e svolgimento delle attività connesse all’inventario. Fra i requisiti richiesti ci sono precisione al dettaglio, organizzazione, affidabilità, flessibilità e capacità di lavorare in team".

«Per coloro che entreranno a far parte del team di Lidl Italia, è previsto un percorso di inserimento completo e strutturato, per conoscere la realtà aziendale e il ruolo del preparatore merce, che alterna formazioni in modalità e-learning e training on the job", spiega ancora Lidl nella nota stampa. Gli interessati, quindi, non devono fare altro che presentarsi la mattina del 10 o del 17 ottobre per sostenere il colloquio con i responsabili della direzione regionale toscana e del centro logistico di Pontedera.

g.n.