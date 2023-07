Cuoio di Toscana a caccia di giovani talenti artigiani

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 13 luglio 2023 – Qualcosa si muove per salvare la manifattura italiana e avvicinare sempre di più i giovani ad appassionarsi ai lavori manuali. Il Consorzio Cuoio di Toscana, simbolo dell’eccellenza Made in Italy, recluta nuove leve e scommette sulle giovani generazioni. Un gesto di concretezza di cui si sentiva il bisogno. Così Cuoio di Toscana, consorzio nato nel 1985 e di cui è presidente Antonio Quirici, diventato oggi leader assoluto di settore, lancia una campagna di reclutamento di giovani talenti artigiani a tutela del “fatto a mano”.

Il Consorzio che diffonde nel mondo l’eccellenza dei territori della Toscana, terra che internazionalmente è riconosciuta per la sua bellezza, natura, autenticità, eccellenza, arte e artigianalità. Gli stessi valori che Cuoio di Toscana racchiude nelle proprie collezioni e che trasmetterà alle nuove generazioni di artigiani puntando in particolar modo sulla produzione creativa d’eccellenza Made in Italy.

Con questa iniziativa, che sarà promossa anche grazie a una campagna social, Cuoio di Toscana non solo darà l’opportunità alle maestranze artigiane del futuro adeguatamente formate di potersi inserire nel mondo del lavoro ma, soprattutto permetterà alle scuole del territorio di stringere rapporti con le Concerie di Cuoio di Toscana che da sempre investono risorse per adottare politiche di sostenibilità ambientale e sociale.

Cuoio di Toscana, il consorzio leader internazionale nella produzione di cuoio da suola con quote di mercato pari al 98% di quello italiano e oltre l'80% di quello europeo, esprime l'eccellenza di un cuoio da suola unico, ottenuto con concia lenta al vegetale, un processo antico basato sull’utilizzo di tannini naturali ricavati dal legno di castagno, mimosa e quebracho. Il marchio nasce con l’obiettivo di farsi portavoce nel mondo di uno dei distretti leader della concia. Le aziende che fanno parte del brand sono tutte in provincia di Pisa tra Santa Croce sull’Arno (Bonistalli e Stefanelli Spa) e San Miniato, località Ponte a Egola (Gruppo Conciario CMC International Spa, Conceria Gi-Elle-Emme Spa, Cuoificio Otello, Lamonti Cuoio Spa, Conceria 3S Srl e Volpi Concerie Srl). Il Consorzio ha istituito CDT Prize, un’iniziativa on going che ha come obiettivo quello di supportare i giovani creativi e progetti ecosostenibili.