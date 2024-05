Voto alla Misericordia per rinnovo cariche. Questa la lista dei sedici candidati

I soci della confraternita di Misericordia di Santa Croce sono chiamati alle urne per il rinnovo delle cariche sociali oggi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 e domani mattina 9 alle 12. Le votazioni avranno luogo nella sede della Misericordia, in via Ciabattini. La Misericordia "raccomanda la massima partecipazione". La lista dei candidati per il rinnovo del Magistrato della Misericordia è composta da Paolo Bini, Augusto Casani, Maurizio Donati, Sandro Fagiolini, Gabriele Gufoni, Michele Landi, Rudi Landi, Francesco Lupi, Alessandro Marconcini, Cecilia Marmai, Marco Moroni, Laura Morelli, Andrea Pancanti, Angelo Scaduto, Alessandro Scaldovi, Daniela Zocchi. Candidati per il collegio dei probiviri Giorgio Bosco, Marco Bertolini, Andrea Pantani.