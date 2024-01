Volley serie B1

La Fgl-Zuma Castelfranco si laurea Regina d’Inverno: con la (sudata) vittoria casalinga contro Montespertoli per 3-1 le biancoblu sigillano il primo posto assoluto nel girone di andata con 28 punti quando manca addirittura un turno per arrivare al giro di boa. Un successo firmato sull’inviolabile parquet del PalaBagagli dove il team di Bracci deve però lottare per piegare un indomito Montespertoli. Equilibrato il primo set che scorre punto a punto e solo sul finale le locali chiudono di misura(26-24). Ancora parità nel secondo (7-7, 11-11) con troppi errori soprattutto in servizio delle padrone di casa. Poi break della Fgl 16-13 che amministra bene il vantaggio (22-15) fino al raddoppio. Montespertoli non molla nemmeno nel gioco successivo (7-6, 9-9) e firma il sorpasso (12-15, 17-21, 21-24) riaprendo la sfida. Mister Bracci chiama a rapporto le sue ragazze e la gara prende un’altra piega. Nel set successivo la Fgl-Zuma piega finalmente Montespertoli :6-0, 9-2, 19-8, 25-10. L’Ambra Cavallini Pontedera invece perde al tie-break sul difficile parquet del Liberi e Forti di Firenze al termine di una gara lottata punto a punto con 3 giochi finiti ai vantaggi. Un vero peccato per il team di Alessandro Puccini che nel quarto set aveva la possibilità di chiudere la sfida proseguita invece al tie-break con la vittoria delle locali. La successione set 25-19 23-25 23-25 26-24 15-7. Tra le fila dell’Ambra le due miglior realizzatrici, Donati e Roni entrambe con 19 punti. "Guardiamo in bicchiere mezze pieno. Abbiamo guadagnato un punto su tutte le squadre che ci sono dietro a noi in classifica – dice mister Puccini- rimane l’amaro in bocca perché eravamo veramente vicini ad espugnare un campo difficile come quello di Firenze. Adesso abbiamo una settimana di lavoro per preparare al meglio da gara contro la prima della classe". L’Ambra sale a quota 14 punti mantenendo l’ottava posizione con tre punti di vantaggio sulle prime inseguitrici.

Stefania Ramerini