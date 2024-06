Vertenza Biancoforno: "C’è un primo disgelo"

Segnali di disgelo fra Biancoforno e sindacato. Lo rende noto la Cgil."E’ arrivata alla segretaria della Flai Cgil una comunicazione dell’azienda BiancoForno, attraverso i suoi consulenti, con la quale l’azienda si è resa disponibile a consentire lo svolgimento dell’assemblea retribuita all’interno del perimetro aziendale e più precisamente nei piazzali della proprietà". L’assemblea era fissata per oggi. Per quella stessa data era stata organizzata – spiega una nota – in un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze dell’azienda, un’assemblea generale della Cgil di Pisa e di tutte le categorie, alla presenza dei segretari generale della Flai nazionale e regionale e del segretario generale della Cgil Toscana.

Inoltre, nella stessa comunicazione, l’azienda ha manifestato anche la disponibilità per un incontro da effettuarsi in tempi brevi. La data proposta è il prossimo primo Luglio. "Alla luce delle disponibilità arrivate dall’azienda Biancoforno, considerando soprattutto che fino ad oggi ci era sempre stata preclusa la possibilità di effettuare l’assemblea retribuita all’interno del perimetro aziendale, abbiamo ritenuto di dover cogliere questo elemento positivo e per queste ragioni abbiamo annullato l’iniziativa programmata – sottolinea la nota –. Sappiamo bene che questo è solo un primo passo, che la strada è ancora lunga, e per queste ragioni siamo ancor più determinati e di certo non abbasseremo la guardia".

"Siamo però abituati a ricercare ogni volta le soluzioni possibili, perché, come sempre, il conflitto non è un fine, ma un mezzo per portare dei miglioramenti alle persone che intendiamo tutelare e difendere – chiosa il sindacato – . Questo primo punto a favore della nostra vertenza con Biancoforno, è frutto soprattutto della lotta e della determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori di quell’azienda, che sempre di più stanno dimostrando a tutti noi cosa vuol dire fare sindacato".