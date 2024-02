"Una serata che si ispira ai valori di Andrea Lanini"

Un memorial per ricordare Andrea Lanini a meno di un anno dalla sua prematura e improvvisa scomparsa. Un momento per rendere omaggio al musicista, all’insegnante, al giornalista, alla gentilezza di una persona unica, piena di passioni, piena di amici e di conoscenti che ne apprezzavano le sue qualità e per i quali e nei quali Andrea ha lasciato un segno indelebile, ancora vivo e che vivrà per sempre nei loro cuori, nella loro memoria. A coordinare questo momento dedicato ad Andrea Lanini, in programma domani sera con inizio alle 21, al teatro Era chiamando a raccolta tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato è Eugenio Leone, vicepresidente del Vespa club di Pontedera, proprio la Vespa rappresentava una delle maggiori attrazioni per Andrea, dopo la musica ovviamente. "Abbiamo deciso di organizzare una serata di ricordo che si ispiri ai suoi valori – ha detto Eugenio Leone – i valori che Andrea Lanini metteva in ogni cosa che faceva, gentilezza, disponibilità, generosità". Il teatro Era è invece il luogo scelto per celebrare Lanini, un luogo che lui ha frequentato tanto per la sua attività di musicista quanto per la sua pratica di insegnante di chitarra e di batteria. La batteria, un’altra delle passioni di Andrea per la quale il Conservatorio Mascagni a poche settimane dalla sua scomparsa gli ha tributato il diploma ad honorem in batteria e percussioni jazz. Prenderanno parte al programma musicale l’ensemble cameristico dell’Accademia musicale di Pontedera, l’orchestra di fiati della Filarmonica Volere è Potere e i maestri del Conservatorio Mascagni di Livorno. Nel corso della serata sarà anche presentato il libro dal titolo "Andrea Lanini, una penna gentile" volume curato da Michele Quirici ed edito da Tagete Edizioni. Giuseppe Pino