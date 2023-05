Il Comune di Volterra ha aderito all’iniziativa "Piantiamo un Melograno" per onorare le vittime delle migrazioni, coloro che hanno perso in cerca di salvezza. In piazzetta Inghirami è stato piantato un melograno per ricordare la tragedia dei migranti vittime del naufragio avvenuto a Cutro. "Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa in memoria delle vittime innocenti di questa inaccettabile tragedia. E’ sempre più necessario riportare l’attenzione sul tema dei flussi migratori e del soccorso in mare – scrivono il sindaco Santi e il capogruppo Lazzerini. Altri comuni hanno seguito l’esempio di piantare un melograno. Nei giorni scorsi, infatti, Calcinaia ha messo a dimora la piccola pianta per ricordare la tragedia.