Turismo e cultura fanno squadra: "Tasse di soggiorno? Vedremo"

La scelta di San Miniato, anche per il 2025, è stata quella non non varare la tassa di soggiorno. Ma questa scelta, ora, non è più granitica. L’anno in corso – è stato spiegato – servirà per avviare un ragionamento e, forse, prendere la decisione con il bilancio del prossimo anno. Del resto, la città della Rocca, sta crescendo sotto il profilo dell’appetibilità turistica.

Negli ultimi anni la crescita è sempre stata a doppia cifra. Anche l’estate del 2024 è andata bene. Inoltre, come annunciato dal vicesindaco Azzurra Bonaccorsi, è allo studio un lavoro sinergico fra assessorato al turismo e quello alla cultura per una regia di valorizzazione che avrà la spinta in San Miniato Promozione. San Miniato può contare su numeri importanti su più fronti: dal turismo religioso (grazie ai cammini come la Via Francigena) a quello culturale ed enogastronomico. Sono quasi un migliaio i turisti che San Miniato può accogliere in una sola notte. Per l’esattezza: 990 posti letto divisi fra agriturismi, bed & breakfast, case vacanze e alberghi. Un numero che inizia ad essere significativo.

Sono in corso anche in questi mesi investimenti di privati per destinare immobili al settore turistico. Un numero che, almeno per ora, non è preoccupare relativamente al fenomeno che hanno registrato altre città che si sono svuotate di residenti a favore di immobili per gli affitti brevi. San Miniato, per il momento, ha un ottimo bilanciamento di questo rapporto. A crescere più di tutti, sono i bed & breakfast e gli affittacamere. Il centro storico resta il motore, grazie anche all’apertura di nuove attività commerciali. Un’altra arriverà in primavera in via Iv Novembre.

