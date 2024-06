"Tra Terra e Stelle" teatro itinerante. Cinque appuntamenti inclusivi

Cinque appuntamenti di teatro itinerante in giro per i paesi della Valdera. Tra Terra e Stelle è la rassegna promossa dalla Compagnia Semi Volanti con la collaborazione dell’associazione Buon Pro che animerà le serate di giugno e luglio a Casciana Terme, Capannoli, Chianni, Ponsacco e Usigliano di Lari. Con la direzione artistica di Eva Malacarne andranno in scena spettacoli accompagnati a degustazioni di prodotti tipici, passeggiate fotografiche ed eventi collaterali. Il tutto ad ingresso gratuito. Una rassegna resa possibile grazie al contributo delle amministrazioni comunali di Capannoli e Chianni, di Cesvot, della sezione Soci Coop Valdera, della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, dell’associazione Le Fontoni e con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Casciana Terme Lari e Ponsacco. Il via sabato 22 giugno alle 21.30 in piazza della Chiesa Sant’Ermo a Casciana Terme con lo spettacolo In Onda della compagnia Semi Volanti di Ponsacco. Il secondo appuntamento è per giovedì 27 alle 21.30 nel centro storico di Santo Pietro Belvedere con lo spettacolo Matrimonio perfettamente organizzato sempre della compagnia Semi Volanti. Il terzo è per giovedì 4 luglio alle 21.30 al Sentiero dei Mulini di Chianni con la Parata della compagnia aretina Diesis Teatrango di Bucine. Quarto e penultimo evento il giovedì 11 luglio alle 21.30 nel sagrato della chiesa di Camugliano a Ponsacco con Duemodè portato da una compagnia di Lecco. Chiude la rassegna lo spettacolo Il Principe Maiunagioia della compagnia Semi Volanti e la fata a pile di domenica 14 luglio alle 21.30 nel borgo di Usigliano di Lari. Parteciperanno le allieve e gli allievi della compagnia Semi Volanti nel ruolo di attrici/attori, macchinisti, accoglienza.