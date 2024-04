Torneo "Giocatori bravi di carte cercasi"

PONSACCO

Sabato 20 aprile alle 10 la casa di riposo Giampieri apre le porte a tutto il territorio della Valdera per realizzare il sogno di Carlo, ospite della struttura: un torneo di carte che gli consenta di sfidarsi alla pari con giocatori esperti. "Il nostro ospite Carlo, appassionato di carte, ha manifestato questo desiderio, - spiega Piero Iafrate, direttore della struttura - avere la soddisfazione di sfidare bravi giocatori. Ho pensato quindi di organizzare un torneo, lanciando un appello per raccogliere quante più adesioni possibili ed estendendo l’invito alle associazioni del territorio, come la Misericordia di Ponsacco e l’Associazione nazionale dei carabinieri". Il torneo si svolgerà all’aperto e l’auspicio è che partecipino almeno otto squadre da due giocatori ciascuna. Previsti dei premi per rendere più avvincente la sfida.

"Con il suo amore e la sua dedizione per le carte - continua Iafrate - vogliamo trasformare una semplice passione del gioco di carte in un’opportunità per creare condivisione e divertimento". L’iniziativa si inserisce nel programma perseguito dalla struttura volto a creare un ponte tra chi vive in Rsa e l’esterno, "proprio perché gli ospiti non si sentano reclusi in uno spazio sradicato dal territorio, ma inseriti all’interno di un sistema dinamico e integrato nel contesto locale". A monte vi è l’idea che le case di riposo non debbano provvedere soltanto alla cura della persona da un punto di vista assistenziale e sanitario, ma debbano lavorare attivamente per il benessere psico-fisico dei loro ospiti, valorizzandone attitudini e interessi. Con lo stesso spirito viene portato avanti il progetto ’Giampieri school’, una vera e propria scuola pensata per gli ospiti della struttura, con lezioni di arte e filosofia, in cui rientra anche la realizzazione di un giornalino pubblicato ogni tre mesi.

Un programma ricco di attività ricreative, quello della casa di riposo Giampieri, pensato anche per favorire la socializzazione tra gli ospiti e alleviare il senso di solitudine che spesso accompagna la vecchiaia. Appuntamento, quindi, al 20 aprile per coronare il sogno di Carlo e celebrare l’amicizia tra la RSA e il circondario, nella speranza di "dar vita a un’esperienza che rimarrà nei cuori e nei ricordi di tutti i partecipanti".

Stefania Tavella