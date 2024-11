Tartufo e delizie in scena al "La Ruga"

Ancora due giorni, oggi e domani, con la sagra del tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi, promossa dall’Associazione culturale La Ruga e in collaborazione con Fondazione San Miniato Promozione, Associazione Tartufai, asd Gam e col patrocinio dell’amministrazione comunale. Quest’anno la sagra festeggia un anniversario importante, visto che si tocca la decima edizione. La sagra prevede sia la consumazione sul posto – nei locali di via Primo Maggio 200 – sia da asporto, con le classiche specialità al tartufo bianco come tagliolini, risotto, bistecca, filetto, scaloppine, uovo al tegamino (attenzione sarà dedicata anche al fungo porcino, con molti piatti a tema). L’associazione La Ruga è un punto di riferimento che si contraddistingue per essere sede di iniziative ricreative e culturali durante l’arco dell’anno. E celebra anche il tartufo.