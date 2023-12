"Tagli all’ospedale. Massima attenzione"

Per il gruppo consiliare di maggioranza FareVolterra "la difesa e lo sviluppo del presidio ospedaliero è sempre stata una nostra proprietà. La notizia su un possibile smantellamento dell’ospedale è stata smentita dal sindaco Santi e anche dalla segreteria regionale del Pd tramite una nota del consigliere regionale Niccolai, presidente della commissione regionale per le aree interne e responsabile sanità del Pd regionale. Questa presa di posizione politica - precisa la maggioranza - non supplisce alle smentite di Giani e Bezzini. Vogliamo ribadire, come già fatto dal sindaco Santi in una lettera inviata alla Regione, che qualora le notizie dovessero in qualsiasi modo risultare veritiere, il nostro gruppo consiliare e tutta l’amministrazione comunale metterà in atto le azioni affinché la sanità possa essere integrata e non depotenziata".